Galatasaraylı futbolculardan büyük tepki: 'Çatlak ayakla oynadık'

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'in "futbolcular şeref ve haysiyetlerini hatırlasınlar" sözleri Florya'da adeta deprem etkisi yarattı. Mustafa Cengiz'in olay yaratan sözlerinin ardından Florya'da antrenmana çıkmama kararı alan ancak Fatih Terim'in devreye girmesinin ardından antrenmana çıkan sarı-kırmızılı futbolcular adeta isyan bayrağını çekti.
ÇATLAK BİLEKLERLE OYNADIK
Başkan Mustafa Cengiz'e büyük tepki gösteren ve bu tepkilerini Fatih Terim ve Abdürrahim Albayrak'a aktaran Galatasaraylı futbolcular, "Her türlü fedakarlığı yaptık, sezon başında bize sunulan tüm ödeme planlarını kabul ettik, maaşlarımız geç ödendi sesimizi çıkartmadık, primlerimiz yatmadı sesimizi çıkartmadık. İğne vurulup maça çıktık, bileğimizde bandajla 90 dakika oynadık, krık, çatlak ayaklarla maça çıktık. Hakkımız savunulmadı, yalnız bırakıldık, kendi hakkımızı savunduk. Kimse bizim için şerefinle, haysiyetinle oyna diyemez" şeklinde serzenişlerini iletti.
FATİH TERİM SÖZ VERDİ
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, futbolcuların haklı olduğunu ancak bu dönemde ortak bir tepki koymanın pek de doğru olmayacağını ifade ederek; Göztepe maçından sonra "gereken açıklamayı" bizzat kendisinin yapacağının sözünü verdi.
FUTBOLCULAR AÇIKLAMA YAPACAKTI
Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdürrahim Albayrak da sarı-kırmızılı futbolcuların toplu bir şekilde sosyal medya hesaplarından birer cümlelik açıklama yapması düşüncesini de Florya'ya giderek engelledi ve en azındna şimdilik koasun daha da büyümesinin önüne geçti.
ÇATLAK BİLEKLERLE OYNADIK
Başkan Mustafa Cengiz'e büyük tepki gösteren ve bu tepkilerini Fatih Terim ve Abdürrahim Albayrak'a aktaran Galatasaraylı futbolcular, "Her türlü fedakarlığı yaptık, sezon başında bize sunulan tüm ödeme planlarını kabul ettik, maaşlarımız geç ödendi sesimizi çıkartmadık, primlerimiz yatmadı sesimizi çıkartmadık. İğne vurulup maça çıktık, bileğimizde bandajla 90 dakika oynadık, krık, çatlak ayaklarla maça çıktık. Hakkımız savunulmadı, yalnız bırakıldık, kendi hakkımızı savunduk. Kimse bizim için şerefinle, haysiyetinle oyna diyemez" şeklinde serzenişlerini iletti.
FATİH TERİM SÖZ VERDİ
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, futbolcuların haklı olduğunu ancak bu dönemde ortak bir tepki koymanın pek de doğru olmayacağını ifade ederek; Göztepe maçından sonra "gereken açıklamayı" bizzat kendisinin yapacağının sözünü verdi.
FUTBOLCULAR AÇIKLAMA YAPACAKTI
Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdürrahim Albayrak da sarı-kırmızılı futbolcuların toplu bir şekilde sosyal medya hesaplarından birer cümlelik açıklama yapması düşüncesini de Florya'ya giderek engelledi ve en azındna şimdilik koasun daha da büyümesinin önüne geçti.