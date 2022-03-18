Galatasaraylı futbolculara Sami Yen'de yakın takip!

Yaklaşık 123 ülkeden canlı olarak yayınlanan ve tüm dünyanın gözünün çevrildiği Ali Sami Yen Nef Stadı'ndaki mücadeleye Avrupalı kulüplerin oyuncu izleme ekibinin yetkilileri adeta akın etti.



Fransa'dan Lyon, Marsilya, Bordeaux, St.Etienne ve Lille, İspanya'dan Atletico Madrid, İtalya'dan Milan ve Napoli, İngiltere'den Newcastle, Almanya'dan Dortmund gibi Avrupa'nın önde gelen takımlarının gözlemcileri, tribündeki yerlerini aldı.



Cheyrou yine kaçırmamış



Lyon, Marsilya ve Lille ile Atletico Madrid'in Kerem'i, Marsilya, Bordeaux ve St.Etienne'in Mostafa Mohamed'i, Milan'ın Victor Nelsson'u, Napoli ve Newcastle'ın Marcao'yu, Dortmund'un da Berkan'ı izlediği bildirildi. Galatasaray - Beşiktaş derbisinde yer alan Lyon'un baş gözlemcisi Bruno Cheyrou'nun da statta olduğu bildirildi.





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