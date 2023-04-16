Galatasaraylı futbolculara prim müjdesi!

Haftayı 6-0'lık Kayseri galibiyetiyle kapatan Galatasaray, Alanya deplasmanı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Erden Timur'un prim müjdesi ise Florya'da keyifleri iki katına çıkardı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaraylı futbolculara prim müjdesi!
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16 Nisan 2023 09:37
Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa giden Galatasaray, haftayı 6-0'lık Kayserispor galibiyetiyle kapatırken, gözünü şimdiden ligdeki bir sonraki randevu olan Alanyaspor deplasmanına çevirdi.

Zorlu virajın hazırlıklarına ara vermeden başlayan Sarı-Kırmızılı ekibin Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde yaptığı son antrenman oldukça keyifli geçti.

Maçtan önce ödeyecekler

İdmanda keyifleri iki katına çıkaran müjde ise Erden Timur'dan geldi. Kayserispor zaferinin primi 5 milyon TL olarak belirlendi.

AdanaDemirspor galibiyetinin primlerini, Kayseri sınavından hemen önce hesaplara yatıran Sarı-Kırmızılı yönetim, 5 milyon TL'lik primleri de Alanya deplasmanına gitmeden önce ödemeyi planlıyor. 

 
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