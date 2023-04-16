Galatasaraylı futbolculara prim müjdesi!

Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa giden Galatasaray, haftayı 6-0'lık Kayserispor galibiyetiyle kapatırken, gözünü şimdiden ligdeki bir sonraki randevu olan Alanyaspor deplasmanına çevirdi.Zorlu virajın hazırlıklarına ara vermeden başlayan Sarı-Kırmızılı ekibin Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde yaptığı son antrenman oldukça keyifli geçti.İdmanda keyifleri iki katına çıkaran müjde ise Erden Timur'dan geldi. Kayserispor zaferinin primi 5 milyon TL olarak belirlendi.AdanaDemirspor galibiyetinin primlerini, Kayseri sınavından hemen önce hesaplara yatıran Sarı-Kırmızılı yönetim, 5 milyon TL'lik primleri de Alanya deplasmanına gitmeden önce ödemeyi planlıyor.