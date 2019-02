MARCAO: "PORTEKİZ'DE DAHA İYİ OYNAYACAĞIZ"

Trabzonspor ve Kasımpaşa engellerini kayıpsız geçen Galatasaray, hafta içerisindeki Benfica maçının moral bozukluğunu üzerinden attı.Benfica'ya 2-1 mağlup olan ancak hatalı penaltı kararı nedeniyle 'haksızlık yapıldığı' duygusu da olan futbolcular, Kasımpaşa maçıyla birlikte adeta moral depoladı. Galatasaraylı futbolcular, Kasımpaşa maçını 4-1 yendikten sonra soyunma odasında Benfica maçı için de galibiyet hedeflerini koydular.Rotasını Portekiz'e çeviren Galatasaraylı futbolcular, 2-1'lik maçın rövanşında turu geçen taraf olacaklarına inanıyor.O Jogo'ya konuşan Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun penaltı kararına tepki gösterdi.Karşılaşmayı değerlendiren Marcao, "Pozisyon penaltı değildi ancak hakem düdüğünü çaldı. Talihsiz anlar yaşadık. Seferovic'in golünde saha ıslanmıştı. İlk önce ben oraya gidecektim ama vücudunu önüme koydu. Rövanş maçında bu hataları tekrarlamayacağız. Daha iyi bir oyun oynayacağız ve turlayacağız. Benfica'da genç futbolcular teknik direktörün güvenini boşa çıkarmadı. Beni şaşırtmadılar. Hem as hem de yedek kadrolarında iyi futbolcular bulunuyor." ifadelerini kullandı.Marcao, maç sonu sözlerinde, "Penaltı pozisyonunun içinde ben vardım. Bugüne kadar her zaman dürüst olmayı ilke edindim. Açık yüreklilikle söyleyebilirim ki pozisyon penaltı değildi. Şikayet etmeyi seven bir insan değilim, zaten bu saatten sonra o kararı değiştiremeyiz." demişti.