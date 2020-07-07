Galatasaraylı Feghouli'yi bekleyen ceza

Galatasaraylı Feghouli, TFF Hukuk Müşavirliği tarafından "kural dışı hareket" gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaraylı Feghouli'yi bekleyen ceza
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07 Temmuz 2020 19:38
Galatasaray - Trabzonspor maçında rakibine hareketi nedeniyle kırmızı kartla oyun dışına atılan Feghouli, TFF Hukuk Müşavirliği tarafından "kural dışı hareket" gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

"Kural dışı hareketi" nedeniyle 2-4 maç arasında ceza alması beklenen Feghouli, 4 maç ceza alırsa sezonu kapatmış olacak.

Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesine göre, "Futbol oyun kurallarına aykırı olarak sert ve ciddi faul yapan futbolculara 2 ila 4, şiddetli harekette bulunan futbolculara ise 3 ila 6 müsabakadan men cezası verilir" ifadeleri kullanılıyor.

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