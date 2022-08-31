Galatasaraylı Dries Mertens taraftarları mest etti!

Galatasaray'ın Napoli'den ayrılmasının ardından bedelsiz kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız Dries Mertens, taraftarları kendine hayran bıraktı. Galatasaraylı taraftarlar yaptığı yorumda "Seviyemiz bu adam" dedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaraylı Dries Mertens taraftarları mest etti!
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31 Ağustos 2022 13:59
Galatasaray'ın Napoli'den kadrosuna kattığı Dries Mertens ilk 11'de forma giydiği ilk maçta gönülleri fethetti.

Çalışkanlığı, galibiyete olan isteği, hücumda ve savunmada gösterdiği mücadeleci futbolla taraftarların yeni sevgilisi haline geldi.

Belçikalı yıldıza övgü yağdıran taraftarlar, "Galatasaray seviyesi tam olarak bu adam" ifadelerini kullandı.

Mertens, Napoli kariyeri boyunca 387 maçta forma giymiş ve 148 gol 90 asiste imza atmıştı. 

 
 

 

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