Galatasaray'ın Napoli'den kadrosuna kattığı Dries Mertens ilk 11'de forma giydiği ilk maçta gönülleri fethetti.
Çalışkanlığı, galibiyete olan isteği, hücumda ve savunmada gösterdiği mücadeleci futbolla taraftarların yeni sevgilisi haline geldi.
Belçikalı yıldıza övgü yağdıran taraftarlar, "Galatasaray seviyesi tam olarak bu adam" ifadelerini kullandı.
Mertens, Napoli kariyeri boyunca 387 maçta forma giymiş ve 148 gol 90 asiste imza atmıştı.
Çalışkanlığı, galibiyete olan isteği, hücumda ve savunmada gösterdiği mücadeleci futbolla taraftarların yeni sevgilisi haline geldi.
Belçikalı yıldıza övgü yağdıran taraftarlar, "Galatasaray seviyesi tam olarak bu adam" ifadelerini kullandı.
Mertens, Napoli kariyeri boyunca 387 maçta forma giymiş ve 148 gol 90 asiste imza atmıştı.