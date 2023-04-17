Galatasaraylı Abdülkerim'e İtalyan markajı!

Galatasaray'ın yıldızları İtalyan markajından kurtulamıyor. Başta Boey, Torreira, İcardi ve Nelsson olmak üzere Aslan'ın birçok oyuncusunu Çizme ekipleri uzun süredir takip ediyordu.



Zaman zaman nabız yoklamak için Aslan'ın kapısını çalan İtalyan devleri yabancı yıldızlardan sonra yerli isimleri de listelerine almaya başladı.



YÖNETİM ÇOK SOĞUK



İtalyan basınından Sky Italia, Atalanta'nın ciddi bir çıkış yakalayan Abdülkerim Bardakçı için 4 milyon avro bonservis ve sonraki satıştan da yüzde 10 pay teklif etmeye hazırlandığını yazdı.



Sarı kırmızılı yönetim şu an için kendilerine gelen resmi bir teklif olmadığını, olsa da böyle bir rakama masaya oturulmayacağını belirtti.





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