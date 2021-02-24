Alanyaspor engelini zor da olsa kayıpsız atlatan Galatasaray'ı yine zorlu maçlar bekliyor.



Cumartesi akşamı BB Erzurum'u kendi evinde konuk edecek olan Aslan, hafta içinde Ankaragücü deplasmanına çıkacak. İstanbul'da oynanacak Sivas sınavıyla da 9 günde 3 maçlık seri tamamlanacak.



Sarı-Kırmızılı ekip, bu periyodu da kayıpsız geçmesi halinde ligdeki galibiyet serisini 10 maça yükseltmiş olacak.



