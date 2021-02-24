Galatasaray'ın zorlu 9 günü: 3 kritik viraj!

7 maçlık seriyle ligde zirveye kurulan Galatasaray, 9 günlük süreçte 3 kritik maça çıkacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Galatasaray'ın zorlu 9 günü: 3 kritik viraj!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Şubat 2021 10:35
Alanyaspor engelini zor da olsa kayıpsız atlatan Galatasaray'ı yine zorlu maçlar bekliyor.

Cumartesi akşamı BB Erzurum'u kendi evinde konuk edecek olan Aslan, hafta içinde Ankaragücü deplasmanına çıkacak. İstanbul'da oynanacak Sivas sınavıyla da 9 günde 3 maçlık seri tamamlanacak.

Sarı-Kırmızılı ekip, bu periyodu da kayıpsız geçmesi halinde ligdeki galibiyet serisini 10 maça yükseltmiş olacak. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için