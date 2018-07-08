Galatasaray'ın yıldızlarına teklif yok!

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UEFA ile yaptığı Finansal Fair-Play anlaşması gereği bonservislerden elde ettiği gelir kadar transfer yapabilecek olanişler hesaplandığı gibi gitmiyor.Sezon içerisinde menajerlerin, oyuncularına birçok takımdan teklif olduğunu iddia ederek sarı-kırmızılı kulüpten yüksek zam istemesinin tamamen blöf olduğu ortaya çıktı.Özellikle Bafetimbi Gomis ve Garry Rodrigues gibi geçen sezon yaşanan şampiyonlukta kilit rol oynayan isimler için bile kimse resmi temasta bulunmadı. Oyuncu satışından ciddi bir gelir bekleyen Aslan'ın bu gelişmeler sonrası da kadroya takviye konusunda eli-kolu iyice bağlandı.Resmi transfer sezonu açıldıktan sonra Akhisar Bld.'den Muğdat Çelik'i kadrosuna katan, Japon oyuncu Yuto Nagatomo'nun bonservisini Inter'den alan ve Ryan Donk'un kontratını uzatan Cimbom, şimdiye kadar sadece Luis Cavanda'yı geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Standart Liege'e 2.4 milyon Euro bedelle sattı. Buradan gelen para da Nagatomo için kullanıldı.Kadrosunda bulunan yıldız isimlere teklif gelmeyen G.Saray'da, rota artık tamamen bonservisi elinde olan futbolcular ve kiralanabilecek oyunculara döndü. Ancak bu konuda da scout ekibi ince eleyip sık dokuyor. Çünkü sarı-kırmızılı teknik heyet, yeni sezonda takım içerisinde yaşı çok yüksek ve problemli isim görmek istiyor.BU şartlar çerçevesinde de G.Saray'ın önceliği bonservisi Leicester City'de Nijeryalı forvet Ahmed Musa'yı kiralamak.