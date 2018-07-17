Galatasaray'ın yıldızları elde kaldı!

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Geçen yaz transferde bombaları patlatan, yeni yıldızlarıyla şampiyonluk hedefine ulaştı ancak bu sevinci uzun sürmedi.Şampiyonlar Ligi için takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, hem elde edilen şampiyonluk hem de UEFA yüzünden hareket edemez duruma geldi.Zira Şampiyonlar Ligi fırsatı yüzünden takımdan ayrılmak isteyen yok. UEFA'nın maddi şartları da yönetimin elini kolunu bağlamış durumda.Sarı-kırmızılı kulübün yüksek bonservis harcaması yapabilmesi için oyuncu satması gerek. Talipleri olan oyuncular ise Galatasaray'daki ev kirası, şoförlü araç, uçak biletleri gibi ekstraları bile içeren sözleşmelerinden memnunlar ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları için de ayrılmak istemiyorlar. Belhanda- Feghouli ikilisi kendileriyle ilgilenen Katar kulüplerine olası teklifleri değerlendirmeye almayacaklarını söyledi. Rodrigues, Galatasaray'da kazandığı 1.35 milyon Euro'yu öneren Newcastle'a gitmeyeceğini bildirdi.Geçen sezon Terim'in gelmesiyle performansı artan Rodrigues, sarıkırmızılı takımın transferdeki en büyük güvencesiydi. Ancak teklifleri maddi anlamda yeterli bulmayan Rodrigues de kalmaya karar verince bütün planlar bozuldu.