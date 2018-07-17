  •  
    Beşiktaş'ın eski yıldızı 2. lige transfer oldu! İşte...
  •  
    Ve Açıkladı; "Beşiktaş menajerimle görüştü..."
  •  
    Beşiktaş'ın transferdeki 1 numarası konuştu ve..
  •  
    G.Saray'dan Trezeguet için 3 yeni teklif birden
  •  
    Efsane isimden tavsiye; 'Mina; sen G.Saray'a git'

Galatasaray'ın yıldızları elde kaldı!

Geçen sezonun transfer şampiyonu Galatasaray bunun karşılığını ligde almıştı. Ancak UEFA Şampiyonlar Ligi için istenen takviyelerin önü bol sıfırlı sözleşmeler ve UEFA kriterlerince kesildi.

Kaynak: Sabah
Galatasaray'ın yıldızları elde kaldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Temmuz 2018 05:39
Geçen yaz transferde bombaları patlatan Galatasaray, yeni yıldızlarıyla şampiyonluk hedefine ulaştı ancak bu sevinci uzun sürmedi.

Şampiyonlar Ligi için takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, hem elde edilen şampiyonluk hem de UEFA yüzünden hareket edemez duruma geldi.

Zira Şampiyonlar Ligi fırsatı yüzünden takımdan ayrılmak isteyen yok. UEFA'nın maddi şartları da yönetimin elini kolunu bağlamış durumda.

KİRADAN UÇAK BİLETİNE KADAR ÖDEME

Sarı-kırmızılı kulübün yüksek bonservis harcaması yapabilmesi için oyuncu satması gerek. Talipleri olan oyuncular ise Galatasaray'daki ev kirası, şoförlü araç, uçak biletleri gibi ekstraları bile içeren sözleşmelerinden memnunlar ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları için de ayrılmak istemiyorlar. Belhanda- Feghouli ikilisi kendileriyle ilgilenen Katar kulüplerine olası teklifleri değerlendirmeye almayacaklarını söyledi. Rodrigues, Galatasaray'da kazandığı 1.35 milyon Euro'yu öneren Newcastle'a gitmeyeceğini bildirdi.

ELDE KALDI

Geçen sezon Terim'in gelmesiyle performansı artan Rodrigues, sarıkırmızılı takımın transferdeki en büyük güvencesiydi. Ancak teklifleri maddi anlamda yeterli bulmayan Rodrigues de kalmaya karar verince bütün planlar bozuldu.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için