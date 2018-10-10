"İSİMSİZ KAHRAMANLARIMIZ VAR"

"HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAK"

"ÇOĞU FUTBOLCU SERBEST KALACAKTI..."

"KUCKA SERBEST KALACAKTI!"

"OYUNCULARIN AİLELERİ İÇİN BİRİM KURDUK"

"OCAK'TA İKİ TRANSFER YAPABİLİRİZ"

"FRANSA'DA ÖZEL BİR GÖRÜŞME YAPTIK"

"GALATASARAY'IN YERİNDE BİZ OLABİLİRDİK"

"ALTINDA KALKAMAYACAĞIMIZ SIKINTI YOK"

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"YATTIĞIMIZ YERİ BİLMİYORUZ!"

, bordo-mavili camianın gündemindeki konularla ilgili olarak'e özel açıklamalarda bulundu.Ekonomik olarak iyi yolda olduklarını söyleyen Ahmet Ağaoğlu, "Trabzonspor camiası çok büyük bir camia... Çünkü geldiğimizde düştüğümüz durumu düşünüyorum bugün geldiğimiz duruma bakıyorum. Ekonomik olarak bitmiş tükenmiş bir durumumuz vardı. Ama bugün Allah'a şükür o açıkları kapattık ve bugün normale döndük.. Bunlar sadece benim yönetimin gayretiyle değil bu konuda bize destek olan bazı isimsiz kahramanların gayret ve çabalarıyla oldu. Şunu bir kez daha gördüm ki Trabzonspor çok büyük bir kulüp üstesinden gelemeyeceği zorluk yok. Bize bu süreçte destek olan o isimsiz kahramanlara teşekkür ediyorum." dedi.Başarılı olmak adına huzurlu bir ortam sağlamaya çalıştıklarının altını çizen Ahmet Ağaoğlu, "Camia hedefini ancak tüm bireylerinin üzerine düşeni yapmasıyla başarabilir. Yönetim üzerine düşeni yapacak, teknik kadro ve futbolcular üzerine düşeni yapacak taraftar üzerine düşeni yapacak. Biz üzerimize düşeni kusursuz bir şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Bizim görevimiz teknik kadroya ve futbolculara ortamı sağlamaktır. Onların kafasının rahat olmasıdır. Kafası rahat olmayan futbolcudan verim alamazsanız herkesin bir derdi ödemesi taksidi, planı var. Bizim hedefimiz onlara uygun ortam sağlamak." ifadelerini kullandı.Oyuncuların kamp yaptığı tesislerde yenilemeler yaptıklarını aktaran bordo-mavili kulübün başkanı, "Bakın bugün kamp yaptığımız tesisler oyuncuların ifadesiyle söylüyorum biz geldiğimizde bir iki yıldızlık otel konumundaydı bugün beş yıldızlı konforlu bir yer haline geldi. Biz geldiğimizde biriken alacakları yüzünden neredeyse takımın çoğu serbest kalacaktı ama bugün ödemesini günü gününe alamasa da 1,5 ay gecikmeli alıyor. Ülkenin ve futbol takımlarımızın bu ekonomik tablosunda bizimkiler en şanslı futbolcular arasında yer alır." şeklinde konuştu.Son dönemde yaptıkları kritik ödemelerle ilgili bilgi veren Ahmet Ağaoğlu, "Kafanın rahat olması başka bir şey. Akhisar maçı öncesi cuma günü futbolculara 35 milyon TL'ye yakın ödeme yaptık. Yine aynı hafta serbest kalma gibi ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığımız Juraj Kucka'nın ödemesini gerçekleştirdik. O konuda gelecek para gecikti ve yönetici arkadaşımız Ertuğrul Bey, sağ olsun tehlikeyi savuşturdu ve işi halletti. Hangi spor dalında olursa olsun sahaya çıkan sporcunun kapasitesini etkileyen en önemli faktör psikolojisidir. Mental olarak rahat olması gerekir. Aksi halde yüzde yüzlük performansını sergileyemez. Ya o sporcunun kafasını rahatlatacaksınız ya da o sporcuya o probleminin ortadan kaldırılacağına dair yönetim kurulu olarak güveni vermelisiniz. Bizim oyuncularımız yönetimimize bu konuda güveniyor gayretimizi biliyor. Bizim görevimiz oyuncuları mutlu etmek, onlarda camiayı mutlu edecekler." açıklamasını yaptı.Futbolcuların aileleriyle birlikte Trabzon'da rahat yaşaması için çalışmalar yaptıklarını anlatan Ağaoğlu, "Oyuncularımızın bir çoğu Trabzon dışından oyuncular. Bunların içinde yabancılar da var. Onların aile sorunları da bizim sorunlarımızdır. Örneğin başında üç yabancı dili olan bir kızımızın önderliğinde aile danışmanlık birimi oluşturduk. Oyuncularımızın ailelerine destek oluyorlar. Bu bizim görevimiz. Bizim görevimiz onlara ortamı hazırlamak, gerisi onlara düşüyor. Alınan sonuçlar kadar bizi takım içindeki birlik ve beraberlik sevindiriyor. Mükemmel bir hava oluştu, Allah nazardan saklasın. Bir kolej takımı havası var." dedi.Bordo-mavili futbol takımının kadro kalitesiyle ilgili de görüşlerini açıklayan Ahmet Ağaoğlu, "Kadro olarak eksiğimiz yok hatta fazlamız var diyebilirim. Zengin bol alternatifli bir kadroya sahibiz. Özellikle orta saha ve forvet konusunda. Belki biraz savunma konusunda alternatif anlamında diğer mevkilere göre bir tık altta olabiliriz. Bunun için devre arasında hocamızın raporu doğrultusunda bu bölgeye bir iki takviye olabilir. Biz ödeyemeyeceğimiz paranın altına imza atmayız." diyerek taraftarlarına mesaj yolladı.Kulübe para kazandırmak adına hamleler yaptıklarını söyleyen Ahmet Ağaoğlu, "Bir sponsorluk görüşmesi için Fransa'daydık, oradan Akhisar'a geldim yol yordu ama takımı izleyince yorgunluğum gitti. Sonra İstanbul derken ardından bir gün sonra Ünal Hocamıza taziye için Konya'ya geçtim. Biz de oturmayacağız, bizde çalışacağız. İnşallah bu camia ilerde çok güzel günler görecek. Takıma bakıyorsunuz sahadakiler de kulübedekiler de hemen hemen aynı kalitede. Bu güzel bir rekabeti getiriyor. Galatasaray maçının yıldızı dediğiniz adam sonra kulübede oturabiliyor." ifadelerini kullandı.Trabzonspor olarak hedeflerini paylaşan Ağaoğlu, "Hedefimiz zirve... Ama ligin sonunda zirvenin hangi sırasında oluruz onu Allah bilir. Ancak geçen sekiz haftaya bakıyorum ve zirvedeki takımlara bizim oynadığımız futbolla lider olmamız gerekirdi. Çok şanssız iki maç kaybettik. Galatasaray karşısında oynadığımız futbol ve aldığımız skor ortada. Bizim dört attığımız gol fırsatı vermediğimiz takım bugün lider. Şans yanımızda olsaydı, Galatasaray'ın yerinde biz olurduk. Kaybedilmemesi gereken puanlar kaybettik, kötü kayıplar oldu. Şu çıktığımız sekiz maçın konsantrasyonuyla kalan maçlarımıza çıkalım yeter." diyerek iddialı açıklamalar yaptı.Yönetim olarak Trabzonspor'un güzel günler görebilmesi adına çalıştıklarını vurgulayan Ağaoğlu, "Kulübü bütünüyle sarsan mali yapı herkesin malumu. Allah'a şükür gizli kahramanlarımızla yönetim kurulu arkadaşlarımızın gayretleriyle düzlüğe çıktık. Bu takıma gönül vermiş bu gizli kahramanlar olduğu müddetçe bu takımın altından kalkamayacağı sıkıntı yok. Bu camia çok büyük bir camia. Bir şekilde camia bu sıkıntıların altından kalkıyor. Gecikmeli de olsa kalkıyor. Ekonomik olarak bu kadar büyük bir sarsıntı geçiren takımın bugün ayakta duruyor olması büyük iş. En büyük kredi borcumuz olan Ziraat Bankası'na da bu kredi ödemesi konusunda bize göstermiş olduğu yapıcı ve yardımcı tutumu nedeniyle teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar biz çok konuda destek oldular, kendilerine minnettarız." diye konuştu.Ahmet Ağaoğlu, son olarak "Ben olayım arkadaşlarımız olsun göreve geldiğimiz günden bu yana yoğun uğraş içine girdik ve sarsılan kulübü zirveye koşan takım haline getirdik. Bu süreçte yattığımız yeri dahi bilmiyoruz diyebilirim. Örneğin Fransa'dan gel Akhisar'a oradan İstanbul'a oradan Konya'ya... Üç dört günde bunlar. Olsun helalı hoş olsun., Bazen yataktan kalktığımda ilk bir iki dakika nerede kalktığımı bilmiyorum." diyerek sözlerini noktaladı.