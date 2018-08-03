Geçen sezon Euro Cup'ı müzesine götüren Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın yeni transferi Farhiya Abdi, İsveç basınına neden Galatasaray'ı seçtiğini açıkladı.Amerika asıllı İsveçli basketbolcu, ''Galatasaray'a gitmek çok heyecan verici. Neden Galatasaray'ı seçtim? Çok büyük bir kulüp, iyi para veriyorlar ve rekabet çok üst düzeyde. Daha önce Mersin'de de oynamıştım ve ligin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Türkiye Ligi çok zor bir lig.'' sözlerini kullandı.26 yaşındaki basketbolcu, geçen sezonu Polonya'da Wisla Krakow takımında bitirmişti.