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Galatasaray'ın yeni transferi, tercihini açıkladı!

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın yeni transferi Farhiya Abdi, Türkiye'ye gelecek olmaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu belirtti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Galatasaray'ın yeni transferi, tercihini açıkladı!
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03 Ağustos 2018 16:03
Geçen sezon Euro Cup'ı müzesine götüren Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın yeni transferi Farhiya Abdi, İsveç basınına neden Galatasaray'ı seçtiğini açıkladı.

''BÜYÜK KULÜP, PARA VE REKABET...''

Amerika asıllı İsveçli basketbolcu, ''Galatasaray'a gitmek çok heyecan verici. Neden Galatasaray'ı seçtim? Çok büyük bir kulüp, iyi para veriyorlar ve rekabet çok üst düzeyde. Daha önce Mersin'de de oynamıştım ve ligin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Türkiye Ligi çok zor bir lig.'' sözlerini kullandı.

26 yaşındaki basketbolcu, geçen sezonu Polonya'da Wisla Krakow takımında bitirmişti.

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