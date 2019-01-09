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Galatasaray'ın yeni transferi rekor kırdıracak

Galatasaray'ın Portekiz Ligi ekiplerinden Chaves'ten 23 yaşındaki sol ayaklı Brezilyalı stoper Marcao ile anlaştı ve oyuncunun cuma günü gelmesi bekleniyor. Portekiz basını da bu transfere geniş yer ayırdı

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Galatasaray'ın yeni transferi rekor kırdıracak
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09 Ocak 2019 10:41
Serdar Aziz'le yollarını ayırma kararı alan, Maicon'u satış listesine koyan Galatasaray, aradığı stoperi Portekiz'de buldu.

Fatih Terim'in istediği "Genç, çabuk, solak, oyun kurabilen, top tekniği yüksek" savunmacı profiline uyan Marcao ve kulübü Chaves ile anlaşma sağlandı. Marcao'nun en çok dikkat çeken özellikleri olarak bu gösteriliyor.

KAP'a da bildirilen 22 yaşındaki Brezilyalı savunmacının cuma günü İstanbul'a ayak basması bekleniyor. Marcao, 5 Haziran 1996 doğumlu ve 1.85 boyunda... Futbola Atletico Paranaense'de başladı, ardından Goianiense ve Rio Ave formaları giydi.

2018 yazında Chaves'e geçen genç defans oyuncusu, sezonun ilk yarısında 16 lig maçında şans buldu ve iki penaltı golü attı. Marcao'nun bonservis bedelinin 3 milyon 500 bin Euro olacağı belirtiliyor.

Marcao haberi Portekiz basınında da yer buldu. Record, geniş yer ayırdığı haberde, "Chaves'in tartışmasız en anahtar oyuncularından biri olan ve başarılı bir performans ortaya koyan Marcao, Galatasaray'ın yolunu tutuyor. Kariyerinin bir sonraki adımını da Benfica'nın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibine atacak. Chaves 3.5 milyon euroluk transfer bedeliyle de satış rekoru kıracak" ifadelerine yer verdi

O Jogo ise Marcao için 3.8 milyon euro ödeneceğini, Chaves'in de Ankaragücü'nden Erdem Şen'i alacağını okuyucularına duyurdu




MARCAO KİMDİR?

İKİ KEZ KİRALIK GİTTİ

Futbola Brezilya'nın Guaratingueta takımında başlayan Marcao, 2015'te Atletico Paranaense'ye transfer oldu ve bu kulüpte kaldığı süre boyunca iki farklı takıma kiralandı. 2017'nin Ocak ayında Atletico Goianiense'ye giden Marcao, aynı sezonun sonunda ise Portekiz ekibi Rio Ave'ye kiralandı. 2017-18 sezonunda Rio Ave'de 23 maça çıktı. Marcao, geçtiğimiz yaz Chaves ile anlaştı. Genç stoperin sözleşmesi 2022'de bitiyor.

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ MARCAO
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