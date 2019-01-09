Serdar Aziz'le yollarını ayırma kararı alan, Maicon'u satış listesine koyan Galatasaray, aradığı stoperi Portekiz'de buldu.Fatih Terim'in istediğisavunmacı profiline uyan Marcao ve kulübü Chaves ile anlaşma sağlandı. Marcao'nun en çok dikkat çeken özellikleri olarak bu gösteriliyor.Marcao, 5 Haziran 1996 doğumlu ve 1.85 boyunda... Futbola Atletico Paranaense'de başladı, ardından Goianiense ve Rio Ave formaları giydi.2018 yazında Chaves'e geçen genç defans oyuncusu, sezonun ilk yarısında 16 lig maçında şans buldu ve iki penaltı golü attı. Marcao'nun bonservis bedelinin 3 milyon 500 bin Euro olacağı belirtiliyor.Marcao haberi Portekiz basınında da yer buldu. Record, geniş yer ayırdığı haberde,ifadelerine yer verdiO Jogo ise Marcao için 3.8 milyon euro ödeneceğini, Chaves'in de Ankaragücü'nden Erdem Şen'i alacağını okuyucularına duyurduFutbola Brezilya'nın Guaratingueta takımında başlayan Marcao, 2015'te Atletico Paranaense'ye transfer oldu ve bu kulüpte kaldığı süre boyunca iki farklı takıma kiralandı. 2017'nin Ocak ayında Atletico Goianiense'ye giden Marcao, aynı sezonun sonunda ise Portekiz ekibi Rio Ave'ye kiralandı. 2017-18 sezonunda Rio Ave'de 23 maça çıktı. Marcao, geçtiğimiz yaz Chaves ile anlaştı. Genç stoperin sözleşmesi 2022'de bitiyor.