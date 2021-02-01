Galatasaray'ın yeni transferi geldi, ambulans karşıladı

Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes, İstanbul'a iniş yaptı.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'ın yeni transferi geldi, ambulans karşıladı
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01 Şubat 2021 17:11
Galatasaray'ın Benfica'dan kiraladığı Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes İstanbul'a iniş yaptı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve ambulan uçakla İstanbul'a gelen oyuncu, uçaktan indikten sonra ambulansla alandan ayrıldı.

İMZALAR HAVAALANINDA ATILDI

Abdurrahim Albayrak'ın karşıladığı Gedson Fernandes'e, transferi yetiştirmek için "acil imza" attırıldı. Portekizli oyuncu ambulansa binmeden hemen önce sözleşmeyi imzaladı ve belgeler TFF Transfer Tescil Bürosu'na gönderildi.



Benfica altyapısından yetişen Fernandes, Portekiz ekibinin A takımında 2 sezonda 56 maçta forma giyip 2 gol atarken ardından Tottenham yolunu tuttu. 





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