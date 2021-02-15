Galatasaray'ın yeni Ribery'si: Kerem Aktürkoğlu

Galatasaray'ın sezon başında 24 Erzincanspor'dan kadrosuna kattığı ve bu zamana kadar bulduğu kısıtlı şansı çok iyi değerlendiren Kerem Aktürkoğlu, Kasımpaşa karşısında 11'deydi. Maça çok iyi başlayan Galatasaray'ın en iyi isimlerinden biri olan 22 yaşındaki futbolcu, gol de attı. Mohamed'in kaleciden dönen kafasında topu çok iyi takip eden genç yıldız, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.



İkinci kez yaptı



Galatasaray formasıyla ilk golünü 11. haftadaki 3-0'lık Hatayspor mücadelesinde kaydeden Kerem, ilk 11'de görev aldığı ilk maçta da ağları bulup, hocasının gözüne girdi. Golün yanı sıra sahada kaldığı 75 dakikada büyük bir mücadele veren ve Kasımpaşa'nın sol kanadını bir hayli zorlayan Kerem performansıyla alkış aldı.



Genç yetenek, etkili futbolu ile de taraftarlardan "Kerem Ribery" lakabını kaptı.



