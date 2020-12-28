Galatasaray'ın yeni hedefi Beşiktaş!

Son haftalarda aldığı galibiyetlere bir de Trabzonspor'u ekleyen sarı-kırmızılılar zorlu virajı kayıpsız döndü. Sarı-kırmızılıların şimdiki hedefi ise Beşiktaş...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın yeni hedefi Beşiktaş!
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28 Aralık 2020 09:46
Fatıh Terim yönetiminde kötü serilere bir bir nokta koyan Galatasaray'ın gözü şimdi de Beşiktaş'ta...

Sarı-kırmızılı takım, 2016 yılında açılan Vodafone Stadı'nda rakibini yenmeyi başaramazken; sarı-kırmızılılar 17 Ocak'ta oynanacak derbide de yeni tarih yazmayı hedefliyor.

ARDA TURAN PARLIYOR

Ligdeki 3. golünü kaydeden yıldız futbolcu her geçen hafta performansını artırmaya ve beğeni toplamaya devam ediyor. Fatih Terim'in yokluğunda takıma hem ağabeylik hem de liderlik yapan tecrübeli futbolcu, Galatasaray'ın çıkışında önemli pay sahibi olan isimler arasında yer alıyor.







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