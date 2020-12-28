Galatasaray'ın yeni hedefi Beşiktaş!

Fatıh Terim yönetiminde kötü serilere bir bir nokta koyan Galatasaray'ın gözü şimdi de Beşiktaş'ta...Sarı-kırmızılı takım, 2016 yılında açılan Vodafone Stadı'nda rakibini yenmeyi başaramazken; sarı-kırmızılılar 17 Ocak'ta oynanacak derbide de yeni tarih yazmayı hedefliyor.Ligdeki 3. golünü kaydeden yıldız futbolcu her geçen hafta performansını artırmaya ve beğeni toplamaya devam ediyor. Fatih Terim'in yokluğunda takıma hem ağabeylik hem de liderlik yapan tecrübeli futbolcu, Galatasaray'ın çıkışında önemli pay sahibi olan isimler arasında yer alıyor.