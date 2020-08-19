Galatasaray'ın yeni frikikçisi Emre Kılınç!

Galatasaray'ın Sivasspor'dan transferi Emre Kılınç idmanlarda attığı gollerle takdir topluyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Galatasaray'ın yeni frikikçisi Emre Kılınç!
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19 Ağustos 2020 11:05
Galatasaray'ın Sivasspor'dan transfer ettiği Emre Kılınç idmanlarda attığı gollerle takdir topluyor.

Yeni sezona formda girmek için çok çalışan 25 yaşındaki futbolcu, ilk 11'e yerleşmek için sıkı mücadele ediyor.

Emre'nin idmanlardan sonra duran top çalışması yaptığı da öğrenildi. Sol ayaklı yıldız bu sezon yeni frikikçi olabilir.

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