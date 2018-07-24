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Galatasaray'ın yeni başantrenörü Ertuğrul Erdoğan

Oktay Mahmuti ile yollarını ayıran Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın yeni antrenörü Ertuğrul Erdoğan oldu.

Galatasaray'ın yeni başantrenörü Ertuğrul Erdoğan
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24 Temmuz 2018 11:31
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın yeni antrenörü belli oldu. Uzun süredir arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar İstanbul Büyükşehir Belediye Basketbol Kulübü'nü çalıştıran Ertuğrul Erdoğan ile anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın kısa süre için yapılması bekleniyor.

49 yaşındaki Ertuğrul Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Basketbol Kulübü dışında daha önce Fenerbahçe'de Tanjevic'in yardımcılığını yapmıştı.
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1+1 yıllık sözleşme imzalanacak Erdoğan'ın yıllık 350 bin Dolar alacağı öğrenildi.

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