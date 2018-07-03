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Galatasaray'da yedek oyuncuların maliyeti dudak uçuklatıyor.İkinci forvet Eren Derdiyok 2 milyon Euro, antrenmanlara bile katılmayan Tolga Ciğerci 2 milyon Euro, yerine 8 numara aranan Selçuk İnan 3 milyon Euro, ligde tek bir dakikası olmayan Tarık Çamdal 1.6 milyon Euro garanti ücret alıyor.Sarı-Kırmızılı yönetim, öncelikle bu maliyetleri azaltmanın ve takım maliyetini 65-70 milyon euro seviyesine çekmenin formülünü düşünüyor.