'Galatasaray'ın uzun sene transfere ihtiyacı kalmaz'

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda yenerek önemli bir galibiyet aldı. Sarı-kırmızılıların galibiyetini Milliyet Gazetesi'nden Osman Şenher değerlendirdi. (Milliyet Gazetesi'nde köşe yazısının tamamına ulaşabilirsiniz.)



Sarı-kırmızılı takımın genç oyuncularını değerlendiren Osman Şenher, bu isimlerin iyi oynaması halinde Galatasaray'ın transfere ihtiyacı kalmayacağını söyledi. İşte Osman Şenher'in köşe yazısı...



"Oğulcan Çağlayan ufak tefek eksikleri de olsa gençliği, dinamizmi, arkadaşlarıyla uyumu ile o da takımına büyük katkı sağlayacak. Çok değil, kısa zamanda Taylan Antalyalı gibi Oğulcan'ın da parlayacağını düşünüyorum.



Emre Akbaba, Emre Kılınç, Rizespor karşısında daha aktiftiler. Çok mücadele ettiler. Orta sahada rakibe hiç boş alan bırakmadılar. Bilhassa Taylan'ın futbolu her hafta büyüyor. Arkadaşlarından ayırmak istemiyorum ama yine de sahanın en iyilerinden biriydi diyebilirim.



Emre Taşdemir ve Linnes kusursuz bir futbol oynadılar. Hücuma çıktılar, o iki kanadı da rakip futbolculara kapadılar. Süratli ve hızlı futbol oynayan Rizespor'un, boş alan bulup hücuma çıkmasına müsaade etmediler.



Marcao bütün sıkıntılarını atmış, farklılığını maç süresince gösterdi. Tek boş hamlesi olmadı. Bütün ikili mücadeleleri kazandı, resmen defansında devleşti. Bunun içine Donk'u da koyuyorum. Marcao ile beraber, ne yalan söyleyeyim Luyindama'yı aratmadı.



Bunun yanında Fatih Terim, kısa bir süre de olsa Sekidika'yı oyuna aldı. Artık Nijeryalı futbolcu da Galatasaray'ı hazmetmiş ve etkili oynamaya başlamış. Biraz şansı olsaydı, gol de atabilirdi. Yine son dakikalarda oyuna giren Kerem de hazır bir görüntü verdi.



Her gün Cim Bom'a gelecek transferlerden bahsediyoruz. Ama bu şekilde bu gençler formayı kapmak için savaşırsa, bırakın bu seneyi, Galatasaray'ın uzun seneler transfere ihtiyacı kalmayacak. Demek ki Terim yeni bir sayfa açıyor. Sonuçta bir çok eksiğine rağmen, bu kadar etkili iyi futbol oynuyorsa bu takım, demek ki diğer futbolcular da gelince artık başka şeyler konuşacağız."



