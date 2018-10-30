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Galatasaray'ın umudu Yener İnce!

Nagatomo ve Emre dışında bütün sakatların derbiye yetişme ihtimali var. Herkesin gözü doktor Yener İnce'de

Kaynak: Takvim
Galatasaray'ın umudu Yener İnce!
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30 Ekim 2018 09:39
Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da Serdar Aziz ve Eren düz koşulara başlarken, Onyekuru ve Feghouli istasyon, Fernando ise salonda güç antrenmanı yaptı. Nagatomo ve Emre Akbaba'nın ise derbiye yetişme ihtimali yok.

Camiada tüm gözler kulüp doktoru Yener İnce'den gelecek iyi haberlere çevrildi.

Fernando'nun durumu belirsiz

Buna göre son 3 maçta sakatlık yaşayan oyunculardan, Nagatomo hariç hepsinin sahaya dönme ihtimali var.

Belhanda, Eren, Serdar Aziz, Feghouli ve Onyekuru'nun, Terim'in şans vermesi halinde cuma günü sahada olacağı belirtiliyor. Sadece Fernando'nun durumu biraz daha karışık. Ancak Brezilyalı futbolcunun da fedak,rlık yapması durumunda sahaya çıkmasına bir engel olmadığı bildirildi.

Terim idmanda görmek istiyor

Akciğer sönmesi teşhisi konulan Nagatomo'nun rehabilitasyon süreci devam ediyor. Emre Akbaba da ilk yarıyı kapatmıştı. Bununla birlikte Yeni Malatya deplasmanında sarı kart gören Mariano da cezalı durumda.

Sakatlığı bulunan oyuncuların derbiye yetişme ihtimalinin belirmesiyle birlikte, Galatasaray'da 3 eksik kalmış gibi görünüyor. Sağlık ekibi kontrollerine hafta içinde devam edecek.

Terim, sakatlıkan dönen öğrencilerini bir an önce idmanda görmek istiyor.

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