"GELECEK SEZON MEN TEHLİKESİ VAR"

ABDURRAHİM ALBAYRAK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray'ın eski 2. Başkanı Mehmet Helvacı'dan çarpıcı açıklamalar geldi.Kısa bir süre önce UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu, Galatasaray ile yapılan anlaşmayı yeniden inceleme kararı aldı. Bu gelişme üzerine Mehmet Helvacı konuştu.Helvacı UEFA'nın tekrar yargılama kararıyla ilgili olarak, "" dedi.Açıklamalarına devam eden Mehmet Helvacı "" ifadesini kullandı.Öte yandan UEFA'nın Galatasaray ile yaptığı Finansal Fair-Play anlaşmasını yeniden incelemeye alma kararıyla ilgili kısa bir süre önce konuşan Galatasaray'ın mevcut İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Endişe edecek bir şey yok. Başka yabancı takımlarla da vardır. Çok titiz incelemeler geçirdik. Bu çalışmaların önümüzdeki yıl için de önemli olduğunu ifade ettik. Bize 'hata yapmayın sakın' diyorlar. Hata yapmamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Hata yapsaydık Galatasaray faturasını şu anda ağır öderdi" açıklamasını yapmıştı.