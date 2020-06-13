Galatasaray'ın tüm hazırlıkları 'gol' üstüne!

Galatasaray, son antrenmanda özellikle gol vuruşları ve hücum varyasyonları üzerinde durdu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Galatasaray'ın tüm hazırlıkları 'gol' üstüne!
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13 Haziran 2020 11:41
Galatasaray, ligde pazar akşamı deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından dar alanda gruplar halinde pas çalışması yaptığı bildirildi. İdmanın ana bölümünde orta, şut ve sonuçlandırmaya yönelik taktik varyasyonlar üzerinde durulduğu aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra müsabaka için Rize'ye hareket edecek



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