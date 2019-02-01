Galatasaray'ın Trezeguet teklifi kabul edilmedi!





"TREZEGUET İÇİN 11 MİLYON EURO'YU REDDETTİK" "TREZEGUET İÇİN 11 MİLYON EURO'YU REDDETTİK"

Galatasaray, Mbaye Diagne transferinin ardından Trezeguet transferi için de Kasımpaşa ile transfer döneninin son saatlerinde masaya oturdu ancak istediği sonucu çıkartamadı.Emre Taşdemir, Marcao, Semih Kaya, Diagne, Kostas ve Christian Luyindama'yı transfer eden Galatasaray,Galatasaray'a transfer olmak istediğini Kasımpaşa yönetimine ileten vebedeli öneren Galatasaray, Kasımpaşa'dan olumsuz cevap aldı.Trezeguet için önce kiralama ardından da takas + bonservis bedeli teklifini reddeden Kasımpaşa, Mısırlı futbolcu için 11 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Kasımpaşa'nın isteğine cevap veremeyen Galatasaray, Trezeguet için yaptığı son dakika girişiminden sonuç alamadı ve transfer defteri kapandı.Kasımpaşa teknik direktörü Mustafa Denizli geçtiğimiz günlerde Sabah Gazetesi'ne verdiği röportajda 11 milyon euroluk teklif aldıklarını şöyle açıklamıştı"Oyuncularımıza da ciddi teklifler oldu. Trezeguet'ye 11 milyon Euro'luk bir teklif vardı, kabul etmedik. Gerçekten önemli bir meblağ. Hedefine ulaşmak, yoluna devam etmek istiyorsan o ayarda oyuncu alman lazım. Alternatif olarak Tobias Heintz'ı aldık 1 milyon Euro'ya..."