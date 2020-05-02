Galatasaray'ın transferini Real Madrid yapıyor!

Uruguay'dan Republica gazetesi, Muslera'nın Galatasaray'a önerdiği iddia edilen Facundo Pellistri için sürpriz bir iddia ortaya attı.Real Madrid'in de 18 yaşındaki kanat oyuncunun peşinde olduğunu yazdı. La Liga ekibinin Pellistri'yi alarak bir ya da iki sezon için Galatasaray'a göndereceği belirtildi.Real Madrid'in benzer bir hamleyi Ödergaard için yaptığı hatırlatıldı. Genç yeteneğin, Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmasının Real Madrid için önemli bir değer olduğunun altı çizildi