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Galatasaray'ın transferdeki yeni gözdesi Bastien

Galatasaray'da bir yandan şampiyonluk hesapları yapılırken bir yandan Fatih Terim ve yönetim gelecek sezonun transfer harekatına başladı. Hedefte Belçikalı yıldız var.

Kaynak: Akşam
Galatasaray'ın transferdeki yeni gözdesi Bastien
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03 Mayıs 2018 10:02
Şampiyonluk mücadelesi veren G.Saray bir yandan önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

İtalyan basınına göre; Cim bom, Cheivo'nun orta saha oyuncusu Samuel Bastien'i istiyor. Haberde görüşmelerin olumlu bir şekilde devam ettiği belirtildi. Bu sezon Cheivo forması altında 19 karşılaşmaya çıkan Bastien, 1 gol atarak takımına katkı sağladı.

2019'DA BİTİYOR

22 yaşındaki Belçikalı futbolcunun 2016 yazında Anderlecht'ten transfer olduğu Chievo ile 2019 sezonunun sonuna dek sözleşmesi bulunuyor. Baş mevkii merkez orta saha olan oyuncu, 10 numara ve defansif orta saha pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Cim Bom'un oyuncuyu yuuzun süredir takip ettiği biliniyor.

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