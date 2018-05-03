Galatasaray'ın transferdeki yeni gözdesi Bastien

Şampiyonluk mücadelesi veren G.Saray bir yandan önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.İtalyan basınına göre; Cim bom, Cheivo'nun orta saha oyuncusu Samuel Bastien'i istiyor. Haberde görüşmelerin olumlu bir şekilde devam ettiği belirtildi. Bu sezon Cheivo forması altında 19 karşılaşmaya çıkan Bastien, 1 gol atarak takımına katkı sağladı.22 yaşındaki Belçikalı futbolcunun 2016 yazında Anderlecht'ten transfer olduğu Chievo ile 2019 sezonunun sonuna dek sözleşmesi bulunuyor. Baş mevkii merkez orta saha olan oyuncu, 10 numara ve defansif orta saha pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Cim Bom'un oyuncuyu yuuzun süredir takip ettiği biliniyor.