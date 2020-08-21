Galatasaray'ın transferdeki hedefi Kamil Jozwiak

Galatasaray'da Polonya çıkarması için kollar sıvandı. Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın tek hedefi Jakub Moder değil. Lech Poznan'da Moder'le birlikte forma giyen sol açık Kamil Jozwiak da Galatasaray'ın renklerine bağlamak istediği bir diğer isim.



Geçen sezonu 35 lig maçında 8 gol 4 asistle geçiren, her iki kanatta da görev yapabilen, özellikle sürati, tekniği ve bitirici vuruşlarıyla dikkat çeken 21 yaşındaki oyuncuyu gözüne kestiren Sarı-Kırmızılılar, mecburen kesenin ağzını açmış durumda. Mert Hakan Yandaş ve Bernard Mensah gibi yıldızların elden kaçmasının ardından telafi peşinde olan yönetim, teknik patron Fatih Terim'e bir transfer hediyesi vermenin hesapları içerisinde.



Kamil Jozwiak da tıpkı Jakub Moder gibi scout ekibi tarafından keşfedildi ve teknik ekibe önerildi. Fatih hoca, her iki oyuncuyu da çok beğenirken, özellikle Jozwiak'ın hem sahada takıma büyük katkı yapacağı hem de ileride çok daha büyük rakamlara satılarak kulübe para kazandıracağı görüşü ağır bastı.



AYNI TAKTİĞİ DENEYECEKLER



Galatasaray Yönetimi, Moder'de uyguladığı taktiği Jozwiak'ta da deneyecek. Genç yıldızı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralayıp Finansal Fair Play kriterlerinde dezavantajlı duruma düşmemeye çalışacaklar.



