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Galatasaray'ın transferde B planı

Galatasaray, Dünya Kupası'nda yıldızı parlayan Ahmed Musa'nın taliplerinin artması sonrası listedeki diğer isimlere yöneldi. Yönetim kısa süre içinde Liverpool'lu Divock Origi ve Swansea'li Andre Ayew için resmi girişimde bulunacak.

Kaynak: Takvim
Galatasaray'ın transferde B planı
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07 Temmuz 2018 09:48
Hem ekonomik sıkıntılar hem de Dünya Kupası nedeniyle transferde henüz beklenen adımları atamayan Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Nijerya formasıyla çok iyi bir Dünya Kupası geçiren Ahmed Musa'nın taliplerinin artması sonrası frene basan Sarı-Kırmızılılar B Planı'nı devreye soktu.

 KİRALIK FORMA GİYDİ

Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibiyle sürekli görüşmeler yapan yönetimin ilk hedefi Divock Origi... Bonservisi Liverpool'da bulunan Belçikalı yıldız geçen sezon Bundesliga ekibi Wolfsburg'da kiralık oynamıştı.

TEMASLAR BAŞLIYOR

Gündemdeki bir diğer isim ise Andre Ayew... Premier Lig'den düşen Swansea City'de forma giyen Ganalı yıldız iyi bir sezonu geride bıraktı. Galatasaray kısa sürede iki yıldız için de görüşmeler yapacak..



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