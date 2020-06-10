Galatasaray'ın transfer gözdesi Lyle Taylor'a destek

Galatasaray'dan aldığı teklifi değerlendirmek için Charlton'ın formasını ekstra sezonda giymek istemeyen Lyle Taylor'a Danny Mills'ten destek geldi.İngiliz Milli Takımı'nın eski oyuncusu Mills, "Bu popüler bir fikir değil ama o da 30 yaşında. Bu onun son büyük sözleşmesi... Bu yıl oyuncular için masada çok da fazla iyi anlaşma olmayacak. Bunu riske atamaz. Onun sözleşmesi bitiyor. İnanılmaz derecede garip ve istisnai bir durum ama onu da anlıyorum" dedi.Lyle Taylor'un Championship'te yer alan Charlton ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olması ve iki kanatta da forma giymesi sarı-kırmızılı takımın ilgisini çekmeye yetti.Londra doğumlu oyuncu bu sezon 22 maçta oynadı. 11 gol ve 1 asistlik performansıyla adından söz ettirdi.