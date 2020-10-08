Galatasaray'ın 'teminat'ı Fatih Terim!

Transfer döneminde istediği takviyeleri yapamayan Galatasaray'da, camia daha önce forvetsiz, stopersiz şampiyonluklar yaşayan Fatih Terim'e güveniyor.

, Fotoğraf; AA
Galatasaray'ın 'teminat'ı Fatih Terim!
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08 Ekim 2020 09:53
Galatasaray'da hüsranla geçen sezonun ardından camia nokta atışı transfer bekliyordu. Sarı kırmızılı yönetimden de yeterince vakit olduğu ve ihtiyaç duyulan bölgelere transferler yapılacağı söylenmişti.

Bu ifadeler taraftarı heyecanlandırırken günler geçtikçe o beklenilen uçaklar inmedi. Transferin son gününde de takviyeler yapılmayınca eleştiri okları yönetime çevrildi.

Sarı-kırmızılı camia da daha önce eksik kadrolarla şampiyonluğa ulaşan Fatih Terim'in etrafında kenetlendi.

MEŞHUR ŞAPKA ORTADA

Cimbom'da şu anda en büyük güvence Fatih Terim. Taraftarlar daha önce takımı stopersiz, forvetsiz şampiyon yapan, aldığı cezalarla tribünden takımı yöneterek zaferlere koşturan İmparator'a güveniyor.

Camia bir kez daha Fatih Terim'in meşhur şapkasından yeni tavşanlar çıkarmasını bekliyor. Deneyimli çalıştırıcı önceki şampiyonluklarda bazı maçlarda stoper Donk'u forvette oynatmış, elinde hücum oyuncusu olmadığı takımı 4-6-0 taktiğiyle dizmişti. Radikal kararlarıyla Aslan'ı şampiyonluğa taşımıştı.

TERİM: YAPTIK, YİNE YAPARIZ

İstediği transferlerin yapılmamasından dolayı sarı-kırmızılı yönetim ile arasında soğuk rüzgarlar esen Fatih Terim, taraftarlara ise pozitif mesajlar veriyor.

Şampiyon olabileceklerini ifade eden Terim, "Mazaret üretmem, daha önce kısıtlı kadro ile şampiyon olduk. Yine oluruz" diyen Terim, "Ara transfere kadar zirveden kopmazsak gerekli takviyeleri yapar ve şampiyonluğun en güçlü adayı haline geliriz" ifadelerini kullandı.

SAHAYA İNİYOR

Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor mücadelesinin hazırlıklarına bugün start verecek. Kasımpaşa yenilgisi sonrası bazı oyuncularını hedef alan Fatih Terim "Sahada kendilerine yazık eden bir takım vardı" demişti. Deneyimli çalıştırıcının bugün oyuncuları ile bir toplantı yapacağı ve onları uyarması bekleniyor.





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