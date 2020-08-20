Orta saha için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fulham'la sıkı bir pazarlığa girişti.



Gündemde Babel-Seri takası var. Sarı-kırmızılılar öncelikle Premier Lig'e geri dönen siyah-beyazlılara eski oyuncusu Ryan Babel'i verme teklifinde bulundu. Londra temsilcisi de küme düştüğü için 2019'da elden çıkartmak zorunda kaldığı 33 yaşındaki futbolcuyu yeniden kadrosunda görmek istiyor. Cimbom da "Kazan kazan" formülünü devreye sokarak avantajlı duruma geçti.



Galatasaray'ın, Jean-Michael Seri'nin 18 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanma durumu yok. Bu yüzden sarı-kırmızılılar, kulübüyle 2 yıl daha kontratı bulunan 28 yaşındaki orta sahayı 1 yıl daha kiralamayı hedefliyor.



Fildişi Sahilli futbolcu da Cimbom'a gitmek istediğini Fulham'a iletirken Babel-Seri takası için iki kulüp arasındaki görüşmeler sürüyor. Bu transferin hafta sonuna kadar netleşmesi bekleniyor.



