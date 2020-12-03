Koronavirüs süreci her şeyi altüst etti, ezberler bozuldu.



Galatasaray açısından da karmaşık bir durumun olduğu istatistiklere bile yansıdı. Mesela Cimbom'un iç sahadaki üstünlüğü tartışılmazdı ve bir anlamda şampiyonluklar Ali Sami Yen'de kazanılan maçlardan geçerdi. Ancak maçların seyircisiz oynanmaya başlamasının ardından tablo terse döndü.



Galatasaray, özellikle iç sahada tanınmaz haldeydi. Puan durumundaki detaylar da bunu belgeledi.



İçi dışı farklı



Fatih Terim ve öğrencileri bu sezon içeride 5 dışarıda 5 maç yaptı. Taraftarın ve Fatih Terim'in Ali Sami Yen olarak dillendirdiği Türk Telekom'da 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alındı, toplam 8 puan toplandı. Pandemi döneminde dışarıda Aslan kesilen sarı-kırmızılılar, deplasmanda 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti, 12 puan elde edildi. İçeride rakip kalelere toplam 6 gol gönderen Cimbom, deplasmanda ise 8 defa ağları havalandırdı.



Falcao'ya özel çalışma



Süper Lig'de cumartesi günü Hatayspor ile karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarına devam etti. Florya Metin Oktay Tesislerindeki idmanda dayanıklılığa yönelik çift kale maç oynandı. Bir süredir çeşitli sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao, kendileri için hazırlanan özel program dâhilinde çalıştı. Falcao'nun Hatay maçında da forma giymesi zor.





