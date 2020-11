Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın uzun süren tedavi süreci nedeniyle kaleyi Okan Kocuk'a emanet eden Galatasaray, sezon başında da Kasımpaşa'dan Fatih Öztürk takviyesi yapmıştı. Muslera'nın yokluğunda kalesini gole kapatmakta zorlanan sarı-kırmızılı takımın, Süper Lig'den genç ismi gündemine aldığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...



Galatasaray, Göztepe forması giyen 22 yaşındaki genç eldiven İrfan Can Eğribayat'ı gündemine aldı. Genç file bekçisi ile ilgilenen takımlar arasında Medipol Başakşehir'in de bulunduğu ortaya çıktı.



İRFAN CAN EĞRİBAYAT KİMDİR?



30 Haziran 1998 yılında Adana'da dünyaya gelen İrfan Can Eğribayat, futbol kariyerine Adanaspor altyapısında başladı. 2015 yılında Adanaspor'un A takımına yükselen genç eldiven, sezon başında ise Süper Lig ekiplerinden Göztepe'ye transfer oldu.



İzmir temsilcisi ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan İrfan Can, 1.98 cm boyunda... Genç kaleci Süper Lig'de bu sezon çıktığı 7 karşılaşmada 8 gol yerken 2 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.