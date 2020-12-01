Fenerbahçe kaybetti, Galatasaray sevindi. Bu sezon çok iddialı bir kadro oluşturan ve şampiyonluğun favorisi olarak gösterilen sarı-lacivertlilerin en önemli rakipleri olduğunu düşünen Galatasaray cephesi bu nedenle sonuca sevindi.



İlk yarı sona erdiğinde puan tablosunda zirveden 3-4 puan geride tamamlamayı ve devre arasında yapılacak takviyelerle tekrar iddialı hale gelmeyi planlayan sarı-kırmızılılar yakalanan ivme ile beraber hedef değiştirdi. Şimdi ilk yarıyı yedek tamamlaması hedefleniyor.



Takımın form durumu ile beraber fikstürün de buna uygun olduğunu düşünen sarı-kırmızılılar, Hatay ile oynadıktan sonra bay geçecek.



