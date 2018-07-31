Rusya Ligi takımlarından Lokomotiv Moskova, Schalke 04'ten Benedikt Höwedes ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.
Galatasaray'ın da savunma bölgesine düşündüğü ilk isimlerden olan 30 yaşındaki Alman stoperin bonservis ücreti ise 5 milyon Euro olarak açıklandı.
Schalke alt yapısında futbola başlayan Höwedes, geçen sezonu kiralık olarak Juventus'ta geçirmişti. Tecrübeli futbolcu, aynı zamanda 44 kez Almanya Milli Takım formasını giydi.
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Galatasaray'ın da savunma bölgesine düşündüğü ilk isimlerden olan 30 yaşındaki Alman stoperin bonservis ücreti ise 5 milyon Euro olarak açıklandı.
Schalke alt yapısında futbola başlayan Höwedes, geçen sezonu kiralık olarak Juventus'ta geçirmişti. Tecrübeli futbolcu, aynı zamanda 44 kez Almanya Milli Takım formasını giydi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın