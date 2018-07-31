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Galatasaray'ın stoper gözdesi, Rusya'ya gitti!

Galatasaray'ın defans bölgesine düşündüğü isimlerden olan Benedikt Höwedes, Rusya Ligi takımlarından Lokomotiv Moskova'ya transfer oldu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Galatasaray'ın stoper gözdesi, Rusya'ya gitti!
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31 Temmuz 2018 19:38
Rusya Ligi takımlarından Lokomotiv Moskova, Schalke 04'ten Benedikt Höwedes ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

Galatasaray'ın da savunma bölgesine düşündüğü ilk isimlerden olan 30 yaşındaki Alman stoperin bonservis ücreti ise 5 milyon Euro olarak açıklandı.

Schalke alt yapısında futbola başlayan Höwedes, geçen sezonu kiralık olarak Juventus'ta geçirmişti. Tecrübeli futbolcu, aynı zamanda 44 kez Almanya Milli Takım formasını giydi.

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