  •  
    Bir FLAŞ transfer de Ankaragücü'nden geldi!
  •  
    Barça'dan Süper Lig'e bir TRANSFER daha!..
  •  
    Galatasaray'da stoper için 11 aday belirlendi
  •  
    İşte Avrupa'da BİTMESİ beklenen 30 transfer!..
  •  
    Cocu, bir ismin biletini kesti! Diğeri de yolda!

Galatasaray'ın stoper adayı Rusya'ya transfer oldu

Lokomotiv Moskova, Galatasaray'ın da stoper adayları arasında yer alan Benedikt Höwedes'i Schalke 04'ten kadrosuna kattı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Galatasaray'ın stoper adayı Rusya'ya transfer oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Temmuz 2018 16:31
Galatasaray'ın da stoper adayları arasında yer alan Benedikt Höwedes, Schalke'den Rus Ligi ekibi Lokomotiv Moskova'nın yolunu tuttu.

Schalke 04 Sportif Direktörü Christian Heidel yaptığı açıklamada, "Höwedes için Lokomotiv Moskova ile anlaştık. 48 saat içinde sağlık kontrollerinden geçecek ve imzayı atacak" ifadelerini kullandı.

YILLIK 4 MİLYON EURO MAAŞ

Lokomotiv Moskova'nın, Alman Milli Takımı'nda da oynayan 30 yaşındaki oyuncu için 5 milyon euroluk bonservis bedeli vereceği kaydedildi. Rus ekibinin, oyuncuya da yıllık 4 milyon euro maaş ödeyeceği belirtildi.

Asıl mevkisi stoper olan ancak defansta sağ be sol bekte de oynayabilen 30 yaşındaki oyuncu, Bundesliga'da 240 maçta görev aldı ve 12 gol, 7 asistlik performansıyla da skor katkısı sağladı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için