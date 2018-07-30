Galatasaray'ın stoper adayı Rusya'ya transfer oldu

YILLIK 4 MİLYON EURO MAAŞ

'ın da stoper adayları arasında yer alan, Schalke'den Rus Ligi ekibi'nın yolunu tuttu.Schalke 04 Sportif Direktörü Christian Heidel yaptığı açıklamada, "" ifadelerini kullandı.Lokomotiv Moskova'nın, Alman Milli Takımı'nda da oynayan 30 yaşındaki oyuncu içinvereceği kaydedildi. Rus ekibinin, oyuncuya daödeyeceği belirtildi.Asıl mevkisi stoper olan ancak defansta sağ be sol bekte de oynayabilen 30 yaşındaki oyuncu, Bundesliga'da 240 maçta görev aldı ve 12 gol, 7 asistlik performansıyla da skor katkısı sağladı.