Galatasaray'ın Spezia'dan hedefi: Erlic

Ara transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri kazandıran Galataaray, yaz transfer dönemi için bir savunmacıya gözdikti

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Galatasaray'ın Spezia'dan hedefi: Erlic
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17 Nisan 2021 13:18
Galatasaray gelecek sezon için Marcao veya Luyindama'dan birinin satışına göre planlarını yapıyor.

Sarı-kırmızılıların kariyerini Spezia'da forma giyen Martin Erlic ile ilgilendiği öğrenildi. 2024'e kadar Spezia ile kontratı olan Erlic'in bonservis bedeli 2 milyon euro olarak değerlendiriliyor.

23 yaşında, 1.93 boyundaki genç stoper bu sezon 22 maçta 2 gol, 1 asistle oynuyor. 

 

 

 



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