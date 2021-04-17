Galatasaray'ın Spezia'dan hedefi: Erlic

Galatasaray gelecek sezon için Marcao veya Luyindama'dan birinin satışına göre planlarını yapıyor.



Sarı-kırmızılıların kariyerini Spezia'da forma giyen Martin Erlic ile ilgilendiği öğrenildi. 2024'e kadar Spezia ile kontratı olan Erlic'in bonservis bedeli 2 milyon euro olarak değerlendiriliyor.



23 yaşında, 1.93 boyundaki genç stoper bu sezon 22 maçta 2 gol, 1 asistle oynuyor.















