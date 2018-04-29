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Galatasaray'ın soyunma odasından Beşiktaş maçı hatırası

Soyunma odasında da büyük sevinç yaşayan sarı-kırmızılı futbolcular Beşiktaş maçına özel bir galibiyet fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'ın soyunma odasından Beşiktaş maçı hatırası
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29 Nisan 2018 23:14
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği ezeli rakibi Beşiktaş'ı Fernando ve Garry Rodrigues'in golleriyle 2-0 yendi

Sarı-kırmızılı futbolcular maçın ardından liderliği geri alırken, Türk Telekom Stadı'nda büyük coşku yaşandı.

Soyunma odasında da büyük sevinç yaşayan sarı-kırmızılı futbolcular Beşiktaş maçına özel bir galibiyet fotoğrafı çektirdi.

Bu fotoğrafı paylaşan sarı-kırmızılılar şampiyonluk mesajarı verdi.



Nagatomo: Beşiktaş zaferi
Denayer: Kaldı 3
Feghouli: Biz Galatasarayız
Sinan Gümüş: Bravo takım! Hak ettiğimiz yerdeyiz. Lideriz!
Eren Derdiyok: Bravo Takım
Belhanda: Önemli galibiyet
Garry Rodrigues: Bizler sahada, sizler tribünde terimizin son damlasına kadar! Her şey bu sene bu kupayı kazanmak için



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