Galatasaray'ın soyunma odasından Beşiktaş maçı hatırası

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği ezeli rakibi Beşiktaş'ı Fernando ve Garry Rodrigues'in golleriyle 2-0 yendi
Sarı-kırmızılı futbolcular maçın ardından liderliği geri alırken, Türk Telekom Stadı'nda büyük coşku yaşandı.
Soyunma odasında da büyük sevinç yaşayan sarı-kırmızılı futbolcular Beşiktaş maçına özel bir galibiyet fotoğrafı çektirdi.
Bu fotoğrafı paylaşan sarı-kırmızılılar şampiyonluk mesajarı verdi.
Nagatomo: Beşiktaş zaferi
Denayer: Kaldı 3
Feghouli: Biz Galatasarayız
Sinan Gümüş: Bravo takım! Hak ettiğimiz yerdeyiz. Lideriz!
Eren Derdiyok: Bravo Takım
Belhanda: Önemli galibiyet
Garry Rodrigues: Bizler sahada, sizler tribünde terimizin son damlasına kadar! Her şey bu sene bu kupayı kazanmak için
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Sarı-kırmızılı futbolcular maçın ardından liderliği geri alırken, Türk Telekom Stadı'nda büyük coşku yaşandı.
Soyunma odasında da büyük sevinç yaşayan sarı-kırmızılı futbolcular Beşiktaş maçına özel bir galibiyet fotoğrafı çektirdi.
Bu fotoğrafı paylaşan sarı-kırmızılılar şampiyonluk mesajarı verdi.
Nagatomo: Beşiktaş zaferi
Denayer: Kaldı 3
Feghouli: Biz Galatasarayız
Sinan Gümüş: Bravo takım! Hak ettiğimiz yerdeyiz. Lideriz!
Eren Derdiyok: Bravo Takım
Belhanda: Önemli galibiyet
Garry Rodrigues: Bizler sahada, sizler tribünde terimizin son damlasına kadar! Her şey bu sene bu kupayı kazanmak için
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın