Galatasaray'ın soyunma odasından Beşiktaş maçı hatırası

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği ezeli rakibi Beşiktaş'ı Fernando ve Garry Rodrigues'in golleriyle 2-0 yendiSarı-kırmızılı futbolcular maçın ardından liderliği geri alırken, Türk Telekom Stadı'nda büyük coşku yaşandı.Soyunma odasında da büyük sevinç yaşayan sarı-kırmızılı futbolcular Beşiktaş maçına özel bir galibiyet fotoğrafı çektirdi.Bu fotoğrafı paylaşan sarı-kırmızılılar şampiyonluk mesajarı verdi.Beşiktaş zaferiKaldı 3Biz GalatasarayızBravo takım! Hak ettiğimiz yerdeyiz. Lideriz!Bravo TakımÖnemli galibiyetBizler sahada, sizler tribünde terimizin son damlasına kadar! Her şey bu sene bu kupayı kazanmak için