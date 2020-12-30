Galatasaray'ın Sörloth rüyası

Alexander Sörloth'un yeni adresi Galatasaray olabilir… Sarı- kırmızılılar, devre arasında santrfor bölgesinde yeni bir operasyon planlıyor. Radamel Falcao'nun hem verimsizliği hem de yüksek ücreti yönetimi yeni arayışlara iterken Sörloth ismi gündeme geldi.
Trabzonspor'da gol krallığı yaşayıp taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin saygısını kazanan Sörloth, yaklaşık 20 milyon Euro'ya gittiği RB Leipzig'de beklentilerin altında kaldı.
G.SARAY'DAN LEIPZIG'E; BİZ TALİBİZ
Sörloth transferi için devreye giren Galatasaray, hem Norveçli futbolcu hem de Leipzig ile görüşmelere başladı. Saracchi'nin transfer sürecinde Leipzig ile olumlu ilişkiler yakalayan sarı-kırmızılı yönetim, Sörloth'un kiralık olarak elden çıkartılmak istenmesi durumunda talip olduğunu Leipzig Kulübü'ne iletti. Bir yandan Leipzig ve Sörloth ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, diğer yandan da Trabzonspor ile Sörloth arasında yapılan özel anlaşmayı hukuki olarak inceletiyor.
AĞAOĞLU: ÖNCELİK HAKKI TRABZON'DA
"Sörloth'un Türkiye'ye kiralık veya satılık olarak gelmesi gibi bir durum söz konusu olduğu takdirde ilk hak Trabzonspor Kulübündür." diyen Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, "Trabzonspor Kulübü, bu hakkını kullandığı takdirde Sörloth, Trabzonspor Kulübünden başka hiçbir kulübe gidemez. Bu, uzun süre tartışılarak koydurduğumuz bir maddeydi. Hatta satışta çıkan en son pürüz de diyebiliriz buna. Bu yüzden süreç dahi uzamıştır." ifadesini kullandı.
*Galatasaray taraftarı haftalardır, Sporx'in ilk 11 sayfasında forvette Sörloth'a yer veriyor. Fotoğrafa tıkla sen de görmek istediğin kadroyu kur
Trabzonspor'da gol krallığı yaşayıp taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin saygısını kazanan Sörloth, yaklaşık 20 milyon Euro'ya gittiği RB Leipzig'de beklentilerin altında kaldı.
G.SARAY'DAN LEIPZIG'E; BİZ TALİBİZ
Sörloth transferi için devreye giren Galatasaray, hem Norveçli futbolcu hem de Leipzig ile görüşmelere başladı. Saracchi'nin transfer sürecinde Leipzig ile olumlu ilişkiler yakalayan sarı-kırmızılı yönetim, Sörloth'un kiralık olarak elden çıkartılmak istenmesi durumunda talip olduğunu Leipzig Kulübü'ne iletti. Bir yandan Leipzig ve Sörloth ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, diğer yandan da Trabzonspor ile Sörloth arasında yapılan özel anlaşmayı hukuki olarak inceletiyor.
AĞAOĞLU: ÖNCELİK HAKKI TRABZON'DA
"Sörloth'un Türkiye'ye kiralık veya satılık olarak gelmesi gibi bir durum söz konusu olduğu takdirde ilk hak Trabzonspor Kulübündür." diyen Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, "Trabzonspor Kulübü, bu hakkını kullandığı takdirde Sörloth, Trabzonspor Kulübünden başka hiçbir kulübe gidemez. Bu, uzun süre tartışılarak koydurduğumuz bir maddeydi. Hatta satışta çıkan en son pürüz de diyebiliriz buna. Bu yüzden süreç dahi uzamıştır." ifadesini kullandı.
*Galatasaray taraftarı haftalardır, Sporx'in ilk 11 sayfasında forvette Sörloth'a yer veriyor. Fotoğrafa tıkla sen de görmek istediğin kadroyu kur