Galatasaray'ın Sörloth rüyası

Alexander Sörloth'un yeni adresi Galatasaray olabilir… Sarı- kırmızılılar, devre arasında santrfor bölgesinde yeni bir operasyon planlıyor. Radamel Falcao'nun hem verimsizliği hem de yüksek ücreti yönetimi yeni arayışlara iterken Sörloth ismi gündeme geldi.Trabzonspor'da gol krallığı yaşayıp taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin saygısını kazanan Sörloth, yaklaşık 20 milyon Euro'ya gittiği RB Leipzig'de beklentilerin altında kaldı.Sörloth transferi için devreye giren Galatasaray, hem Norveçli futbolcu hem de Leipzig ile görüşmelere başladı. Saracchi'nin transfer sürecinde Leipzig ile olumlu ilişkiler yakalayan sarı-kırmızılı yönetim, Sörloth'un kiralık olarak elden çıkartılmak istenmesi durumunda talip olduğunu Leipzig Kulübü'ne iletti. Bir yandan Leipzig ve Sörloth ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, diğer yandan da Trabzonspor ile Sörloth arasında yapılan özel anlaşmayı hukuki olarak inceletiyor."Sörloth'un Türkiye'ye kiralık veya satılık olarak gelmesi gibi bir durum söz konusu olduğu takdirde ilk hak Trabzonspor Kulübündür." diyen Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu," ifadesini kullandı.