Galatasaray'ın Seri için yeni rakibi Benfica

Galatasaray'ın transferini bitirmek için çalışmalarını sürdürdüğü eski oyuncusu Jean Michael Seri'ye Benfica talip oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın Seri için yeni rakibi Benfica
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15 Ocak 2021 02:53


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