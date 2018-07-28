WERNBLOOM ÖNERİLDİ

TERİM'İN UMUDU GENÇ OYUNCULAR

Manchester City, Denayer konusunda ikna edilemeyince Höwedes'in kiralanması ciddi biçimde gündeme geldi. Schalke kabul ederse, başarılı savunmacı, Terim'in planları için doğru bir isim olacak.Galatasaray, yeniden kadrosuna katmak istediği Jason Denayer için Manchester City'i hala ikna edebilmiş değil. İngilizler, Denayer'i kampına götürerek transferin gerçekleşme süresini daha da ileriye attı. Fatih Terim ise stoper bölgesine kesinlikle takviye istiyor.Ve son günlerde Galatasaray'ın, Höwedes'i kiralamak için Schalke'ye teklif yapacağı yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Kariyerini Almanya dışında sürdürmek isteyen ve sadece stoper değil, sağ bek, sol bek olarak da görev alabilen Höwedes, Terim'in Galatasaray'ı için biçilmiş kaftan, en doğru isim olur.Ndiaye transferi hala bitmeyince Galatasaray'a İsveçli Pontus Wernbloom teklif edildi. CSKA Moskova'da oynayan oyuncunun 32 yaşında olması nedeniyle Fatih Terim'in transfere sıcak bakmadığı belirtiliyor.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sezon öncesi hazırlıkları sürerken, gençleri takımdan kesmedi tersine sayılarını artırdı. İsviçre kampında alt yapıdan 8 genç oyuncuya yer veren Terim, Tunus ile Atina'da oynanacak maçlar için belirlediği kadroda sayıyı 10'a çıkardı. Kampta "Gençlerle alakalı sürprizlerim olacak" diyen Terim, bu adımıyla A takımda bazı gençlere yer vereceğini de ortaya koymuş oldu.