Ryan Donk'la sözleşme uzatan Galatasaray, Hollandalı savunmacının ücretini 1.9 milyon Euro'dan 515 bin Euro'ya indirdi.



As stoperlerden Luyindama 1 milyon 50 bin Euro, Marcao 850 bin Euro kazanıyor.



Sarı-kırmızılılar savunmada son alternatif olan ve sözleşmesinde 900 bin Euro yazan Ahmet Çalık'ı elden çıkarmaya çalışıyor.



