Galatasaray'ın savunması, 'sudan ucuz'

Galatasaray, ilk 11'de en çok süre verdiği 3 savunma oyuncusuna toplam 2.415 milyon euro maaş ödüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Galatasaray'ın savunması, 'sudan ucuz'
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16 Ağustos 2020 10:07
Ryan Donk'la sözleşme uzatan Galatasaray, Hollandalı savunmacının ücretini 1.9 milyon Euro'dan 515 bin Euro'ya indirdi.

As stoperlerden Luyindama 1 milyon 50 bin Euro, Marcao 850 bin Euro kazanıyor.

Sarı-kırmızılılar savunmada son alternatif olan ve sözleşmesinde 900 bin Euro yazan Ahmet Çalık'ı elden çıkarmaya çalışıyor.



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