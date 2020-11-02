Ankaragücü'nü 1-0 yendiği maçta futbolu keyif vermeyen Galatasaray, savunmada ise sınıfı geçti.
Rakibine bireysel iki hata dışında pozisyon vermeyen sarı-kırmızılı takımda kaleci Okan Kocuk, Galatasaray kariyerinde ilk defa bir maçı gol yemeden tamamladı. 2007-08 sezonunda 7 haftada 3 gol yiyen Galatasaray, geçen 13 yıldaki en iyi istatistiğini yakaladı.
Başakşehir ve Fenerbahçe'nin ardından başkent ekibine karşı da kalesini kapatan Cimbom, 7 maçta sadece 5 gole engel olamadı. G.Saray 2011-12 ve 2016-17 sezonlarında da kalesinde ilk 7 haftada 5 gol görmüştü.
GALATASARAY'A ARA YOK
Galatasaray'da Sivas maçı hazırlıkları başladı. Çalışmanın bir bölümü salonda gerçekleştirilirken, ana bölümde dayanıklılığa yönelik dar alan oyunu oynandı.
Rakibine bireysel iki hata dışında pozisyon vermeyen sarı-kırmızılı takımda kaleci Okan Kocuk, Galatasaray kariyerinde ilk defa bir maçı gol yemeden tamamladı. 2007-08 sezonunda 7 haftada 3 gol yiyen Galatasaray, geçen 13 yıldaki en iyi istatistiğini yakaladı.
Başakşehir ve Fenerbahçe'nin ardından başkent ekibine karşı da kalesini kapatan Cimbom, 7 maçta sadece 5 gole engel olamadı. G.Saray 2011-12 ve 2016-17 sezonlarında da kalesinde ilk 7 haftada 5 gol görmüştü.
GALATASARAY'A ARA YOK
Galatasaray'da Sivas maçı hazırlıkları başladı. Çalışmanın bir bölümü salonda gerçekleştirilirken, ana bölümde dayanıklılığa yönelik dar alan oyunu oynandı.