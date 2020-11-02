Ankaragücü'nü 1-0 yendiği maçta futbolu keyif vermeyen Galatasaray, savunmada ise sınıfı geçti.



Rakibine bireysel iki hata dışında pozisyon vermeyen sarı-kırmızılı takımda kaleci Okan Kocuk, Galatasaray kariyerinde ilk defa bir maçı gol yemeden tamamladı. 2007-08 sezonunda 7 haftada 3 gol yiyen Galatasaray, geçen 13 yıldaki en iyi istatistiğini yakaladı.



Başakşehir ve Fenerbahçe'nin ardından başkent ekibine karşı da kalesini kapatan Cimbom, 7 maçta sadece 5 gole engel olamadı. G.Saray 2011-12 ve 2016-17 sezonlarında da kalesinde ilk 7 haftada 5 gol görmüştü.



GALATASARAY'A ARA YOK



Galatasaray'da Sivas maçı hazırlıkları başladı. Çalışmanın bir bölümü salonda gerçekleştirilirken, ana bölümde dayanıklılığa yönelik dar alan oyunu oynandı.



