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Galatasaray'ın savunması 4'lü değil 50 bin kişilik!

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'ndaki savunma performansı dikkat çekiyor.

Kaynak: Sabah
Galatasaray'ın savunması 4'lü değil 50 bin kişilik!
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04 Mayıs 2018 08:14
Türk Telekom Stadı'ndaki performansıyla lider olan Galatasaray adeta taraftarıyla birlikte savunma yapıyor.

Ligde iç sahadaki 16 maçın 15'ini kazanan ve sadece 1 beraberlik alan sarı kırmızılı takım Aslantepe'de 9 kez kalesini gole kapadı.

Galatasaray 9 Aralık'ta oynanan Akhisar maçından bu yana akan oyunda gol yemiyor. Göztepe penaltıdan, Konyaspor duran toptan, Trabzonspor da Kucka ile mucizevi serbest atıştan Muslera'yı geçebildi.

Sivasspor, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Alanyaspor, Osmanlıspor, Antalyaspor, Bursaspor ve Başakşehir'in ardından Beşiktaş da Türk Telekom Stadı'nda gol atamadı.

TERİM'E TORUN SÜRPRİZİ

Galatasaray'ın dünkü antrenmanında Fatih Terim'in sürpriz bir konuğu vardı. Tecürbeli teknik adamın torunu Yaman Çetin dün Florya'ya takımın çalışmasını izlemeye geldi. Annesi Merve ve babası Ahmet Baran Çetin ile birlikte antrenmanı izleyen Yaman'la dedesi Terim ilgilendi.



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