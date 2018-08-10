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Galatasaray'ın savunmada B planı Marlon

Manchester City, "Denayer'i kiralamayı düşünmüyoruz, satacağız" deyince; Galatasaray, Brezilyalı genç stoper Marlon'u kiralamak için Barcelona'nın kapısını çaldı.

Kaynak: Sabah
Galatasaray'ın savunmada B planı Marlon
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10 Ağustos 2018 04:52
Savunma hattının sınıfta kaldığı bir hazırlık dönemini geride bırakan Galatasaray'da transferde öncelik savunmaya verildi.

Eski oyuncusu Denayer'i tekrar kiralamak isteyen sarı-kırmızılı kulüp, Manchester City'den gelen "10 milyon Euro'ya satmak istiyoruz'' cevabı sonrasında B Planı'nı devreye soktu.

G.Saray'ın Barcelona'nın 22 yaşındaki genç stoperi Marlon için girişimde bulunduğu ortaya çıktı.

Barcelona Genel Sekreteri Abidal'la temasa geçen yetkililer Marlon'u kiralamak istediklerini bildirdiler. Marlon, "Dışarıdan alacağımız zaman takımın yaş ortalamasını aşağıya çekmek zorundayız'' açıklamasını yapan Fatih Terim'in transfer kriterine de uyuyor.

Geçen sezonu Fransa'nın Nice takımında kiralık geçiren 1995 doğumlu Marlon'un ismi Fenerbahçe ile de anılmıştı.



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