Galatasaray'ın, Samuel Kalu için teklifi ortaya çıktı

GALATASARAY'IN TEKLİFİ

KOVİD'E YAKALANDI

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Bordeaux'un kanat oyuncusuile ilgili olarak önemli gelişmeler yaşandı.Fransız basını, 22 yaşındaki Niyerjalı futbolcunun menajerinin Galatasaray'a görüştüğünü duyurdu. Galatasaray'ın Bordeaux ile 2023 yılına kadar sözleşmesi olan Samuel Kalu'yubelirtildi.Almanya Ligi takımlarından'ın da kadrosuna katmak istediğiolduğu vurgulandı.Önümüzdeki hafta Samuel Kalu'nun transferinin netleşmesi beklenirken, Bordeaux'un Gent'ten 8,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek aldığı Nijeryalı kanat içinyaptığının altı çizildi.Öte yandan Henry Onyekuru'dan Galatasaray hakkında bilgiler alan Samuel Kalu'nun, bir an evvel transferinin netleşmesini beklediği belirtildi.Geçen sezon Bordeaux'ta 20 lig maçına çıkan Samuel Kalu, 1360 dakika süre alırken; 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.Bu arada Fransız basını, Samuel Kalu'nun Temmuz ayının başında Bordeaux'ta koronavirüse yakalanan isimlerden biri olduğunu, Nijeryalı futbolcunun gördüğü tedavinin ardından iyileştiğini duyurdu.