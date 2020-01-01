Fatih Terim "Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek" derken, istatistikler de Galatasaray'ın işinin kolay olmayacağını gösteriyor.
Sarı-kırmızılılar şu anda 27 puanla lider Sivas'ın 10 puan gerisinde 7. sırada. 18 takıma geçilen 1994-95 sezonundan bu yana şampiyonluğa ulaşan takımlardan hiçbiri, ligin ilk yarısında toplanan puan, liderler arasındaki puan farkı ve sıralamadaki yer olarak Galatasaray kadar kötü değildi.
İşte detaylar...
1- Fenerbahçe 2003-04'te 8 puan, 2010-11'de 9 puan farkı ikinci devrede kapatıp mutlu sona ulaştı.
2- Beşiktaş, 2008-09 sezonunda 17. haftada 6. sırada olmasına rağmen şampiyonluk ipini göğüsledi.
3- Şampiyon olan takımlardan Süper Lig'in ilk yarısında en az puan toplayan Galatasaray, geçen sezon 29 puanla şampiyon olmuştu.
4- Sarı-kırmızılılar geride kalan 17 hafta sonunda 27 puanla lider Sivasspor'un 10 puan gerisinde 7. sırada bulunuyor ve ikinci yarıda lig tarihinde bir ilki başarmaya çalışacak.
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Sarı-kırmızılılar şu anda 27 puanla lider Sivas'ın 10 puan gerisinde 7. sırada. 18 takıma geçilen 1994-95 sezonundan bu yana şampiyonluğa ulaşan takımlardan hiçbiri, ligin ilk yarısında toplanan puan, liderler arasındaki puan farkı ve sıralamadaki yer olarak Galatasaray kadar kötü değildi.
İşte detaylar...
1- Fenerbahçe 2003-04'te 8 puan, 2010-11'de 9 puan farkı ikinci devrede kapatıp mutlu sona ulaştı.
2- Beşiktaş, 2008-09 sezonunda 17. haftada 6. sırada olmasına rağmen şampiyonluk ipini göğüsledi.
3- Şampiyon olan takımlardan Süper Lig'in ilk yarısında en az puan toplayan Galatasaray, geçen sezon 29 puanla şampiyon olmuştu.
4- Sarı-kırmızılılar geride kalan 17 hafta sonunda 27 puanla lider Sivasspor'un 10 puan gerisinde 7. sırada bulunuyor ve ikinci yarıda lig tarihinde bir ilki başarmaya çalışacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın