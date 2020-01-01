Galatasaray'ın şampiyonluk yolu bu kez zorlu

Galatasaray'ın bulunduğu durum geçmiş zaferlerin öncesine göre çok daha farklı...

Kaynak: Sabah
Galatasaray'ın şampiyonluk yolu bu kez zorlu
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01 Ocak 2020 10:23
Fatih Terim "Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek" derken, istatistikler de Galatasaray'ın işinin kolay olmayacağını gösteriyor.

Sarı-kırmızılılar şu anda 27 puanla lider Sivas'ın 10 puan gerisinde 7. sırada. 18 takıma geçilen 1994-95 sezonundan bu yana şampiyonluğa ulaşan takımlardan hiçbiri, ligin ilk yarısında toplanan puan, liderler arasındaki puan farkı ve sıralamadaki yer olarak Galatasaray kadar kötü değildi.

İşte detaylar...

1- Fenerbahçe 2003-04'te 8 puan, 2010-11'de 9 puan farkı ikinci devrede kapatıp mutlu sona ulaştı.

2- Beşiktaş, 2008-09 sezonunda 17. haftada 6. sırada olmasına rağmen şampiyonluk ipini göğüsledi.

3- Şampiyon olan takımlardan Süper Lig'in ilk yarısında en az puan toplayan Galatasaray, geçen sezon 29 puanla şampiyon olmuştu.

4- Sarı-kırmızılılar geride kalan 17 hafta sonunda 27 puanla lider Sivasspor'un 10 puan gerisinde 7. sırada bulunuyor ve ikinci yarıda lig tarihinde bir ilki başarmaya çalışacak.

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