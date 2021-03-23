Galatasaray'ın şampiyonluk umutları yeşerdi

Geçtiğimiz pazar günü oynanan Beşiktaş- Fenerbahçe karşılaşmasında iki takımın da bir puana razı olması Galatasaray'ın işine geldi. Son olarak Türk Telekom'da Çaykur Rizespor'a 4-3 yenilerek şampiyonluk yolunda ağır yara alan sarı-kırmızılılar, iki rakibinin de puan kaybetmesi sonrasında hedefini yeniden zirve olarak belirledi. Lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde bulunan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de kalan 10 maçını da kazanarak mutlu sona ulaşmanın planlarını yapmaya başladı.Son 4 haftada 8 puan kaybeden Galatasaray, milli takım arasından sonra ilk olarak deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı takım, bu maçtan başlayacak yeni bir galibiyet serisi oluşturmak istiyor. Galatasaray teknik ekibi, futbolcularını kalan haftalar için motive etmeye çalışacak. Galatasaray bu dönemde Hatayspor (D), Karagümrük, Göztepe (D), Trabzonspor, Antalyaspor (D), Konyaspor, Gençlerbirliği (D), Beşiktaş, Denizlispor (D) ve Yeni Malatya ile karşılaşacak.