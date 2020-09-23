Galatasaray'ın Sami Khedira için İstanbul planı

İtalyan gazetecilere konuşan Sami Khedira, yeni hocası Pirlo'nun kendisine karşı yaklaşımından memnun olmadığını belirterek, transfer tekliflerini değerlendirdiğini söyledi. Sarı-Kırmızılılar süreci yakından izliyor.

Haber; Akşam
Galatasaray'ın Sami Khedira için İstanbul planı
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23 Eylül 2020 12:02
Galatasaray ile Sami Khedira arasındaki flörtte flaş gelişme... Juventus'la sözleşme feshi gündeme gelince, Sarı- Kırmızılılar'ın transferi için devreye girdiği Khedira, İtalyan gazetecilere Pirlo ile anlaşamadığını açıkladı.

Yeni hocasının kendisine karşı yaklaşımından memnun olmadığını dile getiren 33 yaşındaki futbolcu, menaceriyle birlikte transfer tekliflerini değerlendirmeye aldığını söyledi.

İSTANBUL'DA SAĞLIK KONTROLÜ

Galatasaray Yönetimi, süreci yakından takip ediyor. Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 10 aydır formasından uzak kalan Khedira için talep edilen sağlık raporlarının kulübe ulaşması bekleniyor.

Cim Bom'un planı, Alman orta saha oyuncusunu İstanbul'a getirterek, bizzat kulüp doktorları tarafından kontrolleri gerçekleştirmek.

BEDAVAYA DÜNYA YILDIZI

Juve'nin de mukaveleyi feshetmesi halinde, Galatasaray bonservis bedeli ödemeden dünya çapında çok önemli bir yıldızı daha renklerine bağlayabilir. Ancak Khedira ile Galatasaray dışında birçok kulübün daha ilgilendiği, bu nedenle yıllık maaş talebinin yüksek olabileceği ifade ediliyor.



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