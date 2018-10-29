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Galatasaray'ın sakatlarından son durum!

Yapılan tetkiklerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmayan Belhanda'nın, yarın takımla çalışacağı duyuruldu. Sağ ayağında kas içi kanaması tespit edilen Martin Linnes'in, tedavisinin ardından takımla çalıştığı belirtildi.

Kaynak: AA
Galatasaray'ın sakatlarından son durum!
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29 Ekim 2018 19:18
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Cuma günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Evkur Yeni Malatyaspor maçının tamamında forma giyen futbolcuların salonda yenilenme çalışması yaptığı aktarıldı.

Diğer oyuncuların ise ısınma hareketlerinin ardından kuvvet çalışması yaptığı belirtildi.

Evkur Yeni Malatyaspor maçını hissettiği baş dönmesi nedeniyle yarıda bırakan ve geceyi tedbir amaçlı hastanede geçiren Younes Belhanda'nın yapılan geniş kapsamlı tetkiklerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığı, Faslı futbolcunun yarın takımla çalışacağı duyuruldu.

Aynı karşılaşmada aldığı darbe nedeniyle sağ ayağında kas içi kanaması tespit edilen Martin Linnes'in tedavisinin ardından takımla yenilenme çalışmasına katıldığı bildirildi.

Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un tedavilerinin ardından düz koşulara, Henry Onyekuru ile Sofiane Feghouli'nin ise tempolu koşu ve istasyon çalışmalarına başladığı kaydedildi.

Fernando Reges'in ise tedavisinin ardından salonda fizyoterapistler eşliğinde çalıştığı açıklandı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

 
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